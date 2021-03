1 / 8 Passend zum Text unten gibt es hier die Timeline von Kim Kardashians wichtigsten Verflossenen. Instagram/kimkardashian Kims Ehemann Nummer eins war der Hit-Produzent und sechsfach Grammy-Gewinner Damon Thomas (51). Als die beiden geheiratet haben, war Kim (heute 40) gerade mal 19 Jahre alt. Die Ehe hielt für drei Jahre. Instagram/damonthomas Ihr zweiter Mann war der Rapper und Songwriter Ray J (40). Bekannt ist er vor allem als der Typ, der das Sextape mit Kim gedreht hat. Verheiratet waren die beiden zwar nicht, hatten aber bis etwa 2007 eine On-Off-Beziehung. WireImage/John Shearer

Darum gehts Rapstar Drake (34) soll angeblich ein Auge auf Reality-TV-Star Kim Kardashian (40) geworfen haben

Das zumindest behauptet eine Quelle gegenüber der Zeitung «The Daily Mirror»

Wir haben weitere Indizien gesucht, die dafür sprechen.

Gerade noch ist Socialite Kim Kardashian (40) mit der Scheidung von Rap-Mogul Kanye West (43) beschäftigt und schon steht der nächste Verehrer vor der Tür. Gemäss einem Insider der britischen Zeitung «The Daily Mirror» soll «Champagnepapi» Drake (34) ziemlich grosses Interesse an der vierfachen Mutter haben.

Gleich nachdem sich die Trennungsgerüchte um Kimye bestätigten, habe der Rapper sie kontaktiert. Ausserdem rechnet er sich ziemlich gute Chancen bei ihr aus. «Er ist bereit, sie zu treffen, wann immer sie ihm ein Zeichen dafür gibt und er ist zuversichtlich, dass das ziemlich bald passieren wird», verrät die Quelle gegenüber dem «Mirror».

Wir haben nach weiteren Hinweisen für Drakes Crush auf Kim K gesucht – und sind fündig geworden.

«Ich habe sie schon flachgelegt, als du sie einsam zurückgelassen hast»

Auf dem «Scorpion»-Album des Rappers gibts einen Track namens «Elevate», wo sich Drake auf jemandes «Wifey» bezieht. Könnte gut sein, dass er sich dabei auf seinen immer-Mal-wieder Feind Kanye und dessen Ex Kim bezieht. Möglich wäre jedoch auch, dass Bella Hadid, Ex von Chartstürmer The Weeknd, gemeint ist.

Twitter-User Tyler Morrison bekräftigt: «Drake sagt uns schon seit Monaten, dass er mit Kim K. geschlafen hat, wir haben nur nicht zugehört.» Dieser Dude hat in einem Twitter-Thread übrigens noch weitere Verschwörungstheorien zu Kims und Drakes Beziehung aufgestellt, die den medialen Wirbel um die beiden erst so richtig zum Hurrikan machte.

«Kiki, do you love me?»

Es ist bekannt, dass Kiki seit jeher Kims Familien-Spitzname ist. Auf dem Megahit «In My Feelings» rappt Drake 2018: «Kiki, liebst du mich?» – und das Internet reagierte mit wilden Spekulationen, bis ihnen Kim höchstpersönlich in einem klassischen One-Liner-Tweet den Garaus gemacht hat: «Nie passiert. Ende der Geschichte.»

«I crept down the block, made a right, cut the lights, paid the price»

In Travis Scotts Trap-Megahit «SICKO MODE» ist unser mutmasslicher neuer Kim-Lover gefeatured. Wir wissen, dass sich das Haus Kardashian-West nicht weit von Drakes Villa in den Hidden Hills in Los Angeles befindet. Drake macht in «SICKO MODE» sogar eine ziemlich genaue Ortsangabe: «Ich schlich den Block hinunter, bog rechts ab, löschte die Lichter, zahlte den Preis.»

Unser Freund Tyler hat die Wohnsituation der beiden Parteien sogar in einer Grafik veranschaulicht.

Und sogar Kanye reagierte auf den Song seines Pseudo-Schwagers Travis: «Ich mag sickomode, was ich nicht mag, sind die unterschwelligen Disses.»

Drake hatte schon zuvor Beziehungen zu den Kardashians

Das Magazin «Us Weekly» stellt klar, dass sich Drake trotz des Beefs mit Kanye nie davon abhalten liess, Zeit mit dem Rest der Familie Kardashian zu verbringen. Zu Momagerin Kris Jenner (65) hatte der Rapper schon immer einen guten Draht und für kurze Zeit kursierten Dating-Gerüchte um Kardashian-Küken Kylie Jenner (23) und den «God’s Plan»-Rapper.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Drake eine Kardashian-Jenner in einem Song erwähnt: «Wahrer Scheiss, Kylie Jenner ist ein Seitensprung. Ich habe 20 verdammte Kylies», rappt der 34-Jährige in einem nicht releasten Track – und entschuldigte sich nie dafür.

Kim bleibt seit Aufkommen dieser Gerüchte im Jahr 2018 cool und hält sich mit Kommentaren zurück. Zur jetzigen Situation weiss die «Daily Mirror»-Quelle zu berichten: «Sie will sich nicht zu schnell auf jemand Neues einlassen. Vor allem bis die Scheidung durch ist.»