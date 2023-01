Grindelwald BE: «Macht uns traurig» – wer hat diese Kuh aus dem 5-Sterne-Hotel geklaut?

«Unsere Kuh Ella ist entführt worden! Wer hat etwas beobachtet oder sachdienliche Hinweise?»: Mit diesem Hilferuf meldete sich am Mittwoch das Hotel Schweizerhof in Grindelwald auf Facebook. Ella ist zwar keine echte Kuh, sondern nur ein lebensechtes Stofftier – aber für das Hotel eben viel mehr als das: «Sie steht seit 20 Jahren in ihrem Stallhäuschen in unserem Garten», erzählt Co-Direktorin Güler Bozkirac. Die Kuh passe hervorragend zum alpenländischen Stil des 5-Sterne-Hauses und sei vor allem bei Kindern und asiatischen Gästen extrem beliebt.