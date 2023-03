Playoffs: Macht Zug gegen Rappi alles klar und erzwingt der SCB gegen Biel Spiel 7?

Gleich zu Beginn der Serie gelang dem amtierenden Meister das wichtige Break mit einem 5:2 Sieg in Rapperswil. In den weiteren vier Partien setzte sich jedes Mal das Heimteam durch. Sollte sich diese Serie auch heute fortsetzen, so stünde der EVZ im Halbfinale und die St. Galler dürften sich in die Ferien verabschieden.