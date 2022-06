Machtdemonstration: Iga Swiatek triumphiert beim French Open

In Roland Garros gab Swiatek auf dem Weg ins Endspiel nur einen einzigen Satz im 1/8-Final gegen die Chinesin Qinwen Zheng (WTA 74) ab. Im Final am Samstag folgte dann gegen US-Supertalent Cori Gauff (WTA 23) die nächste Swiatek-Show – und was für eine!

Erster Satz nach 33 Minuten vorbei

Swiatek dreht Break-Rückstand im Zweiten

2,3 Millionen Preisgeld und Williams-Rekord im Sack

Der Titelgewinn ist gleichbedeutend mit dem 35. Matchgewinn von Swiatek in Folge. Eine solche Serie hatte zuvor nur Venus Williams im Jahr 2000 geschafft, nun egalisiert die Polin den Rekord der US-Legende. Neben dem Eintrag in die Tennis-Historie winkt der 21-Jährigen auch eine Mega-Prämie. Für den Titel beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt streicht sie umgerechnet fast 2,3 Millionen Franken ein.

Nach der Partie wird die Siegerin emotional – und denkt an die Menschen in der Ukraine. «Haltet durch, der Krieg ist immer noch da», sagte die 21-Jährige bei der Siegerehrung in Paris. Die 15’000 Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier applaudierten danach lange stehend. Swiatek hatte während des gesamten Turniers über mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Schiebermütze gespielt.