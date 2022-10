Schrecklicher Verdacht: Machten die Nazis KZ-Insassinnen heimlich mit Hormonen unfruchtbar?

1 / 6 Die Konzentrationslager des NS-Regimes waren in Wahrheit Arbeits- und Vernichtungslager. (Im Bild: das Konzentrationslager Auschwitz nach dem Zweiten Weltkrieg, 1967) IMAGO/United Archives 20 Minuten Sie dienten der Ermordung von Millionen Menschen, der Beseitigung politischer Gegner, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit, medizinischen Menschenversuchen und der Internierung von Kriegsgefangenen. (Im Bild: Luftaufnahme des KZ Auschwitz-Birkenau, aufsteigender Rauch der Verbrennungsgruben, August 1944) Wikimedia Commons/Royal Air Force(PD

Darum gehts Das plötzliche Ausbleiben der Menstruation bei Frauen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern ist kaum bekannt.

Bisher wurde dieses auf die Auswirkungen von Traumata und Unterernährung der Betroffenen zurückgeführt.

Eine neue Studie rüttelt jedoch daran.

Das Autorenduo nennt darin Beweise dafür, dass die Nazis den inhaftierten Frauen synthetische Hormone ins Essen gemischt haben, um deren Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen.

Nicht nur Schwangerschaften, auch Stress, Traumata und Unterernährung können zum völligen Ausbleiben der Menstruation führen, einer sogenannten Amenorrhoe. Doch das sind laut einer Studie eines britisch-kanadischen Forschungsduos nicht die Gründe, warum 98 Prozent der von den Nationalsozialisten in Konzentrationslager untergebrachten jüdischen Frauen aufhörten, zu menstruieren.

Laut Peggy J. Kleinplatz von der University of Ottawa und Paul Weindling von der Oxford Brookes University könnte dies synthetischen Steroiden geschuldet sein, die die Nazis dem Essen der inhaftierten Frauen beimischten. Ihre Studie ist im Fachjournal «Social Science & Medicine» erschienen.

Rätselhafte Gleichzeitigkeit

«Unmittelbar nach der Ankunft in den Konzentrationslagern hörten über 98 Prozent der Frauen auf zu menstruieren», so das Duo. Das schnelle Ausbleiben und der auffällig parallele Ablauf spricht aus Sicht von Kleinplatz und Weindling gegen die bisherige Annahme, dass die in den KZs allgegenwärtigen Traumata und Mangelernährung der Grund dafür gewesen sind.

«Bei anderen schrecklichen Massengrausamkeiten in der Geschichte trat dieser plötzliche Beginn der Amenorrhoe entweder gar nicht auf, oder er erfolgte langsam in Kombination mit Hunger und Trauma über einen Zeitraum von zwölf bis 18 Monaten», erklärt Kleinplatz in einer Mitteilung. Das habe sie genau hinsehen lassen, ob es Hinweise für «einen absichtlichen Versuch, das Ausbleiben der Menstruation bei diesen jüdischen Frauen zu bewirken», gab.

Unter die Suppe gemischt

Kleinplatz interviewte 93 weibliche Holocaust-Überlebende. In den Gesprächen ging es um die gesamte Fortpflanzungsgeschichte der Frauen insbesondere ihre Amenorrhoe-Erfahrungen in den Jahren 1942 bis 1945. Bis auf zwei hatten alle eine solche gemacht. «Die beiden führten dies darauf zurück, dass sie bei bestimmten Gelegenheiten etwas in der Suppe entdeckt hatten, und sich weigerten, bei diesen Gelegenheiten zu essen», zitiert Iflscience.com aus der Studie.

Auch in den Berichten der anderen Frauen war «Suppe» ein Thema: «Eine Frau, die als Teenager monatelang in der Küche von Auschwitz gearbeitet hatte», so ist in der Studie zu lesen, «beschrieb sogar Päckchen mit Chemikalien, die jeden Tag unter bewaffneter Bewachung herbeigebracht und in den verdorbenen Suppen aufgelöst wurden, die die weiblichen Gefangenen zu essen bekamen, damit ‹die Frauen ihre Periode nicht bekamen›.» Männer hätten die Suppe nicht erhalten. Auch Pillenverabreichungen an Frauen wurden erwähnt.

Hormone in grossem Stil künstlich hergestellt

Die Aussagen der Überlebenden werden durch historische Aufzeichnungen gestützt. Unterlagen, die bei den Nürnberger Prozessen vorgelegt wurden, zeigten, dass die Nazis nach Methoden zur Massensterilisation jüdischer Frauen gesucht hatten, so Kleinplatz und Weindling.

Die Forschenden zitieren Beweise dafür, dass in den Jahren 1943 bis 1945 grosse Mengen von Sexualhormonen in deutschen Fabriken hergestellt wurden (siehe Box) – angeblich zur Behandlung von Unfruchtbarkeit. Allerdings seien diese so gross gewesen, dass sie den Bedarf deutscher Frauen, die eine Unfruchtbarkeitsbehandlung suchten, bei weitem überstiegen. «Es erscheint erstaunlich, dass die Herstellung solcher Hormone während der Knappheit der Kriegszeit als vorrangig angesehen wurde, obwohl ihr angeblicher Zweck leicht mit viel kleineren Mengen hätte erfüllt werden können», heisst es in der Studie.

Nobelpreis für den Entwickler synthetischer Sexualhormone Steroidhormone wurden erstmals 1933 in Berlin synthetisiert und hergestellt. Der deutsche Pharmakologe und Chemiker Adolf Butenandt erhielt in den 1930er Jahren den Nobelpreis für Chemie für seine Arbeiten zur Synthese von Sexualsteroiden.

Langfristige Folgen

Für die Überlebenden gab es langfristige Auswirkungen. Fast alle befragten Frauen waren nicht in der Lage, die gewünschte Anzahl von Kindern zu bekommen oder auszutragen: Von 197 bestätigten Schwangerschaften endeten mindestens 48 mit Fehlgeburten, 13 mit Totgeburten und 136 mit Lebendgeburten. «Die Raten der primären Unfruchtbarkeit, der sekundären Unfruchtbarkeit, der Fehlgeburten und der Totgeburten waren beunruhigend hoch und entsprachen nicht der Allgemeinbevölkerung oder sogar der Allgemeinbevölkerung der Juden während dieser Baby-Boom-Jahre», ordnet Kleinplatz ein.

