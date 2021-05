J.Lo und Ben Affleck sollen gemeinsam in den Ferien gewesen sein

Gibt es ein Liebes-Comeback von Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48)? Am Wochenende wurden die beiden (auf dem Bild im Jahr 2002) erneut zusammen gesehen, diesmal in Montana.

Anlass dafür geben Paparazzi-Fotos vom vergangenen Wochenende, auf denen J.Lo und der Schauspieler gemeinsam im US-Bundesstaat Montana zu sehen sind. Auf den von der « Daily Mail » veröffentlichten Bildern sind die beiden während einer Autofahrt in der Kleinstadt Big Sky, wo der 48-jährige Hollywood-Star ein Anwesen besitzt, zu sehen. Er am Steuer, sie auf dem Beifahrersitz.

«Sie haben eine starke Verbindung»

J.Los Ex-Verlobter ist nicht erfreut

«A-Rod ist geschockt, dass J.Lo so schnell weitermacht. Er dachte, dass sie es schaffen würden, sich wieder näherzukommen und ihrer Beziehung eine neue Chancen geben. Er hat sich an J.Lo gewandt und versucht, sich mit ihr zu treffen, und sie war sehr kurz angebunden», so die Quelle gegenüber Eonline.com. Alex Rodriguez sei nicht nur «schockiert», sondern vor allem «sauer» über die neuen Entwicklungen mit Ben. Jennifer selbst sei an keiner Wiedervereinigung mit dem Sportler interessiert, erzählt der Insider weiter.