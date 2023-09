Machtkampf: Beim Schweizer Tierschutz kommts zum Showdown

Am 4. November dürfte es an der Delegiertenversammlung zum Showdown kommen.

Munz fordert: Ruch muss weg

Für Munz steht fest: «Der STS kann nicht weitergeführt werden mit Nicole Ruch als Präsidentin – sie muss weg.» Eineinhalb Jahre hätten sie probiert, Ruch zu einer transparenten Rechnungslegung zu bewegen und in Richtung Zewo-Zertifizierung zu gehen. «Aber sie will am Vertuschungs-Kurs festhalten», so die SP-Nationalrätin.