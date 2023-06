Es drängt. 2009 hat sich die Schweiz im Abkommen mit den USA verpflichtet, bis Ende August 2010 in 4450 Fällen Amtshilfe wegen Steuerhinterziehung zu leisten, nachdem die UBS wegen drohender Gerichtsklagen massiv unter Druck gekommen war. Die Schweiz liefert die von der Grossmacht USA verlangten Daten jedoch nur, wenn das Parlament das Abkommen in der kommenden Juni-Session genehmigt. Der für die Grossbank wichtige Vertrag ist jedoch alles andere als unter Dach und Fach: Die Parteien nutzen den Entscheid für einen Machtpoker.

Nein: die Rechte

Die SVP machte bereits vor Wochen klar, dass sie den UBS-Vertrag kategorisch ablehnt. Die Rechtspartei will das Schweizer Bankgeheimnis auf Biegen und Brechen verteidigen und den USA die Stirn bieten. «Die USA setzen sich mit ihrem Grossmachtgehabe auch über vieles hinweg. Da ist es das gute Recht der Schweiz, ihrerseits auf den Rechtsstaat zu pochen», sagte SVP-Ständerat Hannes Germann dem «St. Galler Tagblatt». Schliesslich habe das Bundesverwaltungsgericht die Herausgabe von US-Kundendaten auf der heute gültigen Rechtsbasis als illegal taxiert.

Ja: die Mitte

Die FDP will den Vertrag zusammen mit der EVP und den Grünliberalen ohne grosse Konsequenzen durchwinken. Zuviel stehe auf dem Spiel, falls sie die Grossmacht USA mit einer Ablehnung vor den Kopf stosse. Die Schweiz müsse ihr Problem mit den USA endlich lösen, sagen etwa FDP-Nationalrat Werner Messmer und CVP-Nationalrätin Brigitte Häberli.

Eher ja, aber mit Bedingungen: die Linken und die CVP

Die SP und die Grünen nutzen die Patt-Situation und knüpfen ihre Zustimmung zum UBS-Vertrag an Forderungen: So soll den Bankern im gleichen Zuge eine Boni-Steuer von 8,5 Prozent aufgezwungen und das Eigenkapital der systemrelevanten Banken erhöht werden. Dies soll die Gefahr eines Kollapses des Finanzsystems für das Land senken. Die SP ist nun am Drücker; ohne ihre Zustimmung kippt der Staatsvertrag.