Österreich : Machtwort von Nehammer – die Impfpflicht kommt wie geplant

Der österreichische Kanzler will den festgesetzten Termin des Impfobligatoriums für alle am 1. Februar durchboxen. Obwohl die zuständige Stelle gemeldet hatte, das dies technisch nicht möglich sei.

Am Freitag wurde bekannt, dass knapp einen Monat vor dem Inkrafttreten der Impfpflicht in Österreich die Umsetzung dafür zu scheitern drohe. Denn die zuständige Stelle Elga sieht sich nicht in der Lage, am 1. Februar dafür bereit zu sein. Sie meldete konkret: Die Einführung mit Ziel Februar 2022 sei nicht möglich. Man werde «für die technische Umsetzung der Impfpflicht über das nationale Impfregister mindestens bis 1. April 2022 benötigen».

Ursprünglicher Zeitplan bleibt Zeitplan

Der Bundeskanzler machte nun am Samstag in einem Radiointerview klar, dass eine Verzögerung für ihn auf keinen Fall in Frage komme. In der Sendung «Journal zu Gast» sagte Nehammer, dass die Impfpflicht am 1. Februar in Österreich starten werde, komme was wolle: «Die Impfpflicht kommt.» Es gebe einen klar vorgegebenen Zeitplan für die Umsetzung; auch eine Verschiebung nach hinten werde es nicht geben.