Peru: Machu Picchu bis auf Weiteres geschlossen

Peru : 400 Touristen sitzen fest – Machu Picchu «bis auf Weiteres» geschlossen

Die Weltkulturerbestätte auf knapp 2’500 Metern über Meer ist vorläufig für alle Touristen geschlossen. Grund dafür sind die Unruhen nach der Amtsenthebung von Präsident Castillo.

1 / 8 Die weltbekannte Inka-Stätte Machu Picchu wurde vom peruanischen Kulturministerium «bis auf Weiteres» geschlossen. REUTERS Das Ministerium begründet den Schritt mit «der sozialen Lage» im Land. @richaardavila via REUTERS Denn seit der Amtsenthebung von Präsident Pedro Castillo kommt es am Rande von Protesten zu blutigen Zusammenstössen. REUTERS

Darum gehts Die weltbekannte Inka-Stätte Machu Picchu ist für Besucher derzeit nicht zugänglich.

Das peruanische Kulturministerium begründet die Schliessung mit «der sozialen Lage» im Land.

Seit der Amtsenthebung von Präsident Pedro Castillo kommt es im Land zu teils gewaltsamen Protesten.

Wegen der anhaltenden Unruhen in Peru ist die bei Touristen aus aller Welt beliebte Weltkulturerbestätte Machu Picchu geschlossen worden. Die Schliessung der historischen Inka-Stätte sei «wegen der sozialen Lage und zum Schutz der Integrität der Besucher» angeordnet worden, teilte das peruanische Kulturministerium am Samstag in Lima mit. Die Massnahme gelte «bis auf Weiteres».

Zugang zu Machu Piccu eingeschränkt

Im Zuge der Proteste wurde der Zugang zu Machu Picchu wiederholt eingeschränkt. So wurde der Betrieb des nahegelegenen Flughafens von Cusco ausgesetzt. Mitte Dezember waren Hunderte ausländische Touristen rund um Machu Picchu gestrandet, darunter auch zehn Schweizer. Nun sind wieder mindestens 400 Menschen, darunter 300 Ausländer, im Ort Aguas Calientes am Fusse des Bergs der Inka-Stätte gestrandet.

Die Zugstrecke in die Stadt Cusco wurde nach einem Sabotageakt von der Regierung geschlossen. Die Besucher in Aguas Calientes könnten «nicht abreisen, weil die Eisenbahnschienen an einigen Stellen beschädigt sind», sagte Tourismusminister Luis Fernando Helguero.

Gegenüber 20 Minuten sagte Valentin Clavez vom Eidgenössischen Departement für Äussere Angelegenheiten, dass derzeit keine Meldungen über betroffene Schweizerinnen oder Schweizer vorliegen würden.

Einige Touristen hätten sich entschieden, zu Fuss in den Ort Piscacucho zu gehen, welcher an das Strassennetz angebunden ist. Das dauere jedoch «sechs Stunden oder mehr und nur sehr wenige Menschen können das tun», sagte der Minister. Die EU forderte indes ein Ende der Gewalt.

Dutzende Tote bei Protesten

Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember von Unruhen erschüttert. Die Demonstranten fordern den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte und die Auflösung des Parlaments, um unverzüglich Neuwahlen abzuhalten. Bei der Protestwelle starben Dutzende Menschen. Für fast ein Drittel des Andenlandes wurde mittlerweile der Notstand ausgerufen.

Hast du Machu Picchu schon einmal besucht? Ja, es war sehr eindrücklich. Nein, aber ich will es in Zukunft besuchen. Nein, das interessiert mich nicht besonders. Ich möchte die Resultate sehen.

Aus der Kleinstadt Ilave in der südlichen Region Puno wurde am Samstag ein weiteres Todesopfer gemeldet. Ein Mann sei am Freitag während einer Protestkundgebung schwer verletzt und deswegen ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Am Samstag sei er seinen Verletzungen erlegen.

Mehrere Polizeiposten angezündet

Nach Krankenhausangaben wurden bei den Zusammenstössen zwischen Mitgliedern des indigenen Aymara-Volkes und der Polizei zehn weitere Menschen verletzt. Das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen die Proteste brachte die Demonstranten in Ilave derartig auf, dass sie Samstagfrüh einen Polizeiposten in Brand steckten, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Auch in Zepita in der Region Puno wurde ein Polizeiposten angezündet. Verletzt wurde niemand.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.