Mackenzie Shirilla: 17-Jährige muss lebenslang ins Gefängnis

Die damals 17-jährige Mackenzie Shirilla fuhr beim Unfall ungebremst in eine Wand. Alle drei Insassen hatten zuvor Marihuana geraucht und es wurden Magic Mushrooms im Auto entdeckt.

Im Juli letzten Jahres kam es in Ohio zu einem Autounfall, bei dem der Freund der Angeklagten sowie ein weiterer Passagier starben.

Mackenzie Shirilla wurde im Gericht von Ohio am vergangenen Montag schuldig gesprochen. Die in den sozialen Medien als «Hölle auf Rädern» bekannte Mackenzie fuhr im Juli 2022, ohne abzubremsen, mit 100 km/h in eine Wand. Beim Unfall sind ihr damaliger Freund Dominic Russo (20), sowie Davion Flanagan (19) ums Leben gekommen.