Präsident geohrfeigt : Macron-Angreifer kommt heute vor Gericht

In einem Eilverfahren wird der 28-jährige Damien T. der französischen Staatsanwaltschaft vorgeführt. Ihm wird «ungesetzliche Gewalt gegen eine Autoritätsperson» zur Last gelegt.

Der Mann, der Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer Reise nach Südfrankreich geohrfeigt hatte, erscheint bereits am Donnerstag vor Gericht. Damien T. werde am Donnerstagmorgen im Eilverfahren der Staatsanwaltschaft vorgeführt, erklärte der Staatsanwalt Alex Perrin am Mittwochabend. Dem 28-Jährigen werde der Einsatz «ungesetzlicher Gewalt gegen eine Autoritätsperson» zur Last gelegt.