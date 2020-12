Offene Pisten : Macron droht mit abschreckenden Massnahmen bei Skiurlaub im Ausland

Nächstes Kapitel im Streit um offene Skipisten in der Schweiz. Frankreichs Präsident Macron will restriktive Massnahmen einführen, damit die Bürger nicht ins Ausland reisen.

«Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schliessen könnten», so die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

In Europa soll die Skisaison erst ab dem 10. Januar starten, so die Forderung von Frankreich, Deutschland und Italien. (Symbolbild)

Frankreich will seine Bürger davon abhalten, über Weihnachten in Skigebiete im Ausland zu reisen. Wenn es Länder gebe, die ihre Skigebiete offen halten, werde man Kontrollmassnahmen haben, um die Franzosen davon abzuhalten, sich in diese Gebiete zu begeben, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag.