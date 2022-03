Paris : Macron gibt Kandidatur bei Präsidentschaftswahl bekannt

Es war bekannt, dass Macron ein zweites Mal antreten will und in Umfragen liegt er bereits vorn. Auf Wahlkampfauftritte will er weitgehend verzichten – seine Pflichten im Einsatz für den europäischen Kontinent seien wichtiger.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kandidiert erneut für das Amt des Präsidenten. In einem «Brief an die Franzosen» hat Macron seine Wählerinnen und Wähler um erneutes Vertrauen gebeten. Macron hatte seine Absicht, erneut zu kandidieren, bereits zuvor angedeutet.

Darum gehts Emmanuel Macron hat seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im kommenden April formell angekündigt.

Seine Absicht zur erneuten Kandidatur hatte er zuvor bereits angedeutet.

Umfragen deuten darauf hin, dass Macron der Spitzenkandidat im Rennen ist.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat formell seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im April für eine zweite Amtszeit angekündigt. In einem «Brief an die Franzosen», der am Donnerstag auf den Websites französischer Medien veröffentlicht wurde, sagte Macron: «Ich bitte Sie erneut um Ihr Vertrauen. Ich bin ein Kandidat, der mit Ihnen angesichts der Herausforderungen dieses Jahrhunderts eine einzigartige französische und europäische Antwort entwickeln will.»

Viel Zeit für diplomatische Gespräche aufgewendet

Der 44-jährige Macron hatte bereits angedeutet, dass er bei der Wahl, die voraussichtlich in zwei Runden am 10. und 24. April stattfindet, antreten wolle, ohne dies bisher offiziell zu verkünden. Seine ursprünglichen Wahlkampfpläne haben sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine jedoch geändert. In den vergangenen Wochen widmete er den Grossteil seiner Zeit diplomatischen Gesprächen mit führenden Politikern der Welt und der Koordinierung mit europäischen und anderen westlichen Verbündeten.

Umfragen deuten darauf hin, dass Macron der Spitzenkandidat im Rennen ist. Es wird erwartet, dass die konservative Kandidatin Valérie Pécresse und die beiden Rechtsextremisten Marine le Pen und Eric Zemmour seine wichtigsten Herausforderer sind. Die Kandidaten der Linken sind in dem Rennen gespalten, keiner von ihnen scheint in der Lage zu sein, sich für die Stichwahl zu qualifizieren. Christiane Taubira, eine Verfechterin der Minderheiten, ist diese Woche aus dem Rennen ausgestiegen, weil sie nicht genügend Unterstützung erhalten hat.

Krieg verhindert regulären Wahlkampf

Henri Wallard, Vorsitzender des französischen Meinungsforschungsinstituts Ipsos, wies darauf hin, dass die 21 Millionen Zuschauer, die Macrons Ansprache an die Nation diese Woche verfolgten, sich auf den Krieg in der Ukraine und seine Folgen konzentrierten. In seinem Brief vom Donnerstag sagte Macron, dass der Krieg in der Ukraine ihn daran hindere, einen Wahlkampf zu führen, wie er ihn sich gewünscht hätte.

Macrons Popularität ist in den letzten Monaten relativ stabil geblieben und liegt je nach Meinungsforschungsinstitut bei etwa 40 Prozent – höher als bei seinen Vorgängern François Hollande und Nicolas Sarkozy nach fast fünf Jahren im Amt.

Frankreich mit Schlüsselrolle

Wahlkampfveranstaltungen werden vorerst auf ein Minimum beschränkt, sagten mehrere Vertreter der französischen Präsidentschaft. Macron möchte, dass seine Pflichten als Präsident in einer für den europäischen Kontinent wichtigen Zeit nicht durch seine Kandidatur gestört werden, wie sie betonten. Frankreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft, wodurch Macron eine Schlüsselrolle bei der Organisation der Reaktion der 27 EU-Länder auf die Aktionen Russlands zufällt.

