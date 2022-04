«Gute Zeit am Eiffelturm» : Macron hatte nach Wahlsieg keine Zeit für Joe Biden

Am Sonntagabend soll US-Präsident Joe Biden versucht haben, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefonisch zu gratulieren, doch dieser nahm den Anruf nicht entgegen.

Die Glückwünsche von US-Präsident Joe Biden an seinen wiedergewählten französischen Kollegen Emmanuel Macron haben diesen erst im zweiten Anlauf erreicht. Er habe bereits am Sonntagabend versucht, Macron anzurufen, um ihm zu seinem Wahlsieg zu gratulieren, sagte Biden am Montag vor Journalisten. Gesprochen habe er zunächst aber nur mit Macrons Mitarbeitern, denn «er war am Eiffelturm und hatte eine gute Zeit», sagte Biden. Nach Angaben des Weissen Hauses gelang es Biden schliesslich am Montag, Macron seine Glückwünsche zu übermitteln.