«Staatliche Morde» : Macron plant internationales Treffen, um Todesstrafe weltweit abzuschaffen

Der französische Präsident Emmanuel Macron prangert die Todesstrafe als «staatliche Morde» an. Die Regime, die sie noch ausüben, hätten «meist eine Vorliebe für Despotismus».

Das sagte Macron am Samstag in Paris anlässlich des 40. Jahrestags der Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich.

Der französische Präsident Emmanuel Macron will einen neuen Anlauf zur weltweiten Abschaffung der Todesstrafe unternehmen. Frankreich werde diesen «Kampf» wieder aufnehmen, sagte der Staatschef am Samstag in Paris anlässlich des 40. Jahrestags der Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich. Für 2022 kündigte er ein «Treffen auf höchster Ebene» an, um die Regierungen der Länder, welche die Todesstrafe anwenden, von der «dringenden Notwendigkeit ihrer Abschaffung» zu überzeugen.