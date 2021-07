Entscheid am Montag : Macron verkündet neue Massnahmen gegen vierte Corona-Welle

In einer TV-Ansprache hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, neue Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu erlassen. Am Montag wird entschieden, wie stark die Einschränkungen sein werden.

An den Gesprächen am Montag wird auch über eine Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal diskutiert.

Angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante in Frankreich verkündet Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache am Montagabend (20.00 Uhr MESZ) neue Schutzmassnahmen. Diese werden am Morgen bei einer Sondersitzung der Regierung beschlossen. Im Gespräch ist vor allem eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal.