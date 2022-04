Frankreich-Präsident beunruhigt : Macron warnt vor einer «Unterjochung» Europas als Folge des Ukraine-Kriegs

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine weiter eskaliert. Europa müsse neben seiner Politik des Drucks und der Sanktionen gegen Russland eine Vermittlerrolle einnehmen.

Macron spricht auch die atomaren Provokationen Putins an, die der Russland-Präsident Ende Februar ausgesprochen hat.

Macron verweist auf die Gräueltaten, wie sie russische Truppen in der ukrainischen Kleinstadt Butscha begangen haben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zu massiven Anstrengungen aufgerufen, um eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs zu verhindern. Es bestehe die Gefahr, dass Russland den Konflikt weiter eskaliere und sogar Chemie- oder Nuklearwaffen einsetze, sagte Macron in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und weiteren europäischen Medien (Freitagsausgaben). Ein weiteres Eskalationspotenzial sei «die Bereitschaft von verbündeten Ländern oder anderen Mächten», in den Krieg einzugreifen. «Unsere Verantwortung liegt darin, alles zu tun, um eine Feuersbrunst zu verhindern», betonte Macron.

«Angesichts der Kriegsverbrechen, die Russland begangen hat, der Art und Weise seiner Kriegsführung im Donbass und in Mariupol, der atomaren Provokationen Ende Februar muss man ganz klar sagen: Russland hat einen Willen zur Eskalation», sagte der französische Präsident. Den Test einer russischen Interkontinentalrakete am Mittwoch bezeichnete er als «sehr besorgniserregend».

Russland hat am Mittwoch erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet, die jedes Ziel der Welt erreichen kann.

Macron will Dialog mit Putin fortsetzen

Macron warnte vor einer «Unterjochung» Europas als Folge des russischen Kriegs in der Ukraine. Europa müsse neben seiner Politik des Drucks und der Sanktionen gegen Russland weiter mit seinen Partnern «am Persischen Golf, in Indien, in China» im Gespräch bleiben und eine Vermittlerrolle einnehmen, sagte der Präsident. «Es darf nicht sein, dass nur die USA und Europa Russland die Stirn bieten, und der Rest macht sich einen schlanken Fuss.»