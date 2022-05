Mögliche Vertragsänderungen : Macron will die EU reformieren und bremst die Ukraine aus

Statt die Ukraine in die EU aufzunehmen, setzt sich Macron für die Schaffung einer «europäischen politischen Gemeinschaft» ein. Zudem will er die EU-Verträge reformieren. Doch andere EU-Staaten wehren sich.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht sich stark für eine umfassende Reform der Europäischen Union sowie eine Änderung der EU-Verträge. Den Vorschlag des Europaparlaments, dazu einen Verfassungskonvent einzuberufen, unterstütze er, sagte Macron am Montag in Strassburg. «Wir werden unsere Texte reformieren müssen. Einer der Wege zu dieser Reform ist die Einberufung eines Konvents zur Revision der Verträge.»

«Wir haben bereits ein Europa, das funktioniert»

Zeitgleich zur Ankündigung Macrons veröffentlichten 13 EU-Staaten ein Papier, in dem sie sich gegen einen Verfassungskonvent aussprachen. «Wir haben bereits ein Europa, das funktioniert», heisst es in der Stellungnahme.

EU-Beitritt der Ukraine könnte noch «Jahrzehnte dauern»

Frankreich zählt zu den Ländern, die einer Erweiterung der EU zuletzt skeptisch gegenüberstanden. In einer Rede vom Montag hatte Macron die Schaffung einer «europäischen politischen Gemeinschaft» für die Ukraine und andere beitrittswillige Länder vorgeschlagen. Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine. Das Verfahren könne «Jahrzehnte» dauern, sagte Macron am Montag in einer Rede im Europaparlament in Strassburg. Stattdessen plädierte er für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Kiew.