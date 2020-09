Nach «krass missbräuchlicher» Kündigung«Mad Heidi»-Autor ist erleichtert über Bundesgerichtsentscheid

Wie es mit «Mad Heidi» weitergeht

Wie Produzent Valentin Greutert sagt, soll nächstes Jahr der Drehbeginn starten. 2022 will man den Film dann in die Schweizer Kinos bringen. Am Dienstag wollen die Filmemacher im Rahmen des Zürcher Filmfestivals ein Finanzierungsmodell präsentieren, mit dem sich Fans direkt an den Einnahmen beteiligen können. «Wir haben weltweit schon über 40’000 Fans. Mad Heidi ist das erfolgreichste Crowdfunding eines Films der Schweiz.»