Madagaskar: Massenandrang in Stadion – zwölf Menschen zu Tode getrampelt

Elf der Verletzten befinden sich in kritischem Zustand: Menschen vor dem Spital in Antananarivo.

Bei einem Massenandrang vor einem Stadion in Madagaskar sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Wie der Premierminister des Landes, Christian Ntsay, am Freitag mitteilte, kam es während der Eröffnungszeremonie der Indian Ocean Island Games zu der Tragödie am Eingang des Stade Municipal de Mahamasina in der Hauptstadt Antananarivo. 70 Menschen sind den Angaben zufolge verletzt worden, 11 von ihnen befänden sich in kritischem Zustand.