Astrologin im 20-Minuten-Podcast «Unchained» - Madame Etoile erklärt, was uns 2021 noch bevorsteht

Monica Kissling hat sich in ihrer Rolle als Madame Etoile längst etabliert: Aber was führte die Zürcherin eigentlich ursprünglich zur Astrologie? «Als ich etwa 20 war, entdeckte ich einen Kurs in der Zeitung», erinnert sie sich im 20-Minuten-Podcast «Unchained». Kissling nahm teil. «Der Kursleiter konnte die Horoskope der Teilnehmenden so treffsicher deuten, dass ich total baff war», erinnert sie sich.