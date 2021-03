Dieser Kühlschrank steht seit kurzer Zeit in Kriens.

Dieser prall gefüllte Kühlschrank steht in Dierikon.

Sie möchte bis 2023 weitere 90 Kühlschränke in der Zentralschweiz platzieren.

Geht es nach der Gründerin, der Luzernerin Jana Huwyler, soll das Angebot in der Zentralschweiz massiv ausgebaut werden.

Der Verein Madame Frigo will mit Kühlschränken, die 24 Stunden öffentlich zugänglich sind, die Verschwendung von Lebensmitteln vermindern.

Mit einer äusserst einfachen aber kreativen Idee hat ein gemeinnütziger Verein mit Sitz im Kanton Bern dem leidigen Thema Food-Waste den Kampf angesagt: In Kühlschränken im öffentlichen Raum können Personen, die etwa zu viele Lebensmittel eingekauft haben, ihre noch geniessbare Ware an andere Personen verschenken. Erlaubt sind Gemüse, Früchte, Brot, Milchprodukte oder verschlossene Lebensmittel, deren Verbrauchsdatum noch nicht abgelaufen ist. Nicht erwünscht sind Fleisch oder Fisch, Alkohol und geöffnete oder verarbeitete Lebensmittel. Für die Pflege der Kühlschränke und die regelmässige Kontrolle der Inhalte sind Freiwillige aus dem Quartier zuständig.

Im Kanton Luzern sind bereits sechs solche Kühlschränke an verschiedenen Standorten zu finden, wie auf der Webseite zu sehen ist. Zugänglich sind die Kühlschränke während 24 Stunden für alle. Jana Huwyler aus Luzern ist Geschäftsleiterin von Madame Frigo. Sie sagte gegenüber «Pilatus Today»: «Bis zum Jahr 2023 möchten wir 300 weitere Kühlschränke in der Schweiz positionieren. Davon 90 in der Zentralschweiz.»