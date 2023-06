Ermittlungen im Fall Maddie McCann ziehen sich in die Länge

Im See sollten mehrere Taucher nach Hinweisen – oder sterblichen Überresten – von Maddie suchen.

Laut der britischen Zeitung «Mirror» gehe Wolters davon aus, dass die Ermittlungen sich bis in das Jahr 2026 ziehen könnten. Dann wäre der Hauptverdächtige Christian Brückner , der derzeit eine Haftstrafe verbüsst, aber wieder auf freiem Fuss. Auch auf der Website der Staatsanwaltschaft Braunschweig heisst es: «Die hier in Braunschweig geführten Ermittlungen gegen den 46-jährigen Tatverdächtigen werden voraussichtlich noch längere Zeit andauern.»

Staatsanwaltschaft wollte schneller sein

Das Ziel der Staatsanwaltschaft war eigentlich, den bereits wegen mehrfacher Vergewaltigung angeklagten Brückner während seiner Haftzeit dingfest zu machen. Staatsanwalt Wolters hatte bereits mehrfach betont, dass er sich sicher sei, dass Brückner der Täter ist. Berichten zufolge befand sich Brückner laut Telefonaufzeichnungen im Urlaubsressort, aus dem Madeleine McCann verschwand. Brückner selbst bestreitet wiederum jede Beteiligung am Fall und spricht von einer Hexenjagd.

Die Polizei gab aus «ermittlungstaktischen Gründen» nicht bekannt, wonach sie am Arade-Stausee genau suchte. Am See wurden 60 Zentimeter tiefe Löcher gebohrt, aus denen Bodenproben genommen wurden.