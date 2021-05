Seit 14 Jahren vermisst : Maddies Eltern geben Hoffnung auch kurz vor ihrem 18. Geburtstag nicht auf

Maddie McCann ist seit 2007 verschwunden. Das Mädchen war damals fast vier Jahre alt. Nun würde sie 18 Jahre alt werden – ihre Eltern hoffen weiterhin auf ein Wiedersehen.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete die Durchsuchung eines Gartens bei Hannover an. Was die Durchsuchung ergab, ist unbekannt.

14 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals fast vierjährigen Madeleine «Maddie» McCann hoffen ihre Eltern immer noch auf ein Wiedersehen. Die Erinnerung an die «verlorenen oder gestohlenen Jahre» ohne ihre Tochter sei diesmal «besonders schmerzlich, da wir eigentlich Madeleines 18. Geburtstag feiern sollten», erklärten Kate und Gerry McCann wenige Tage vor Maddies Geburtstag am 12. Mai. Doch gäben sie die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht auf, «und sei sie noch so gering».

Maddie McCann war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend assen. Trotz grossangelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von dem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.