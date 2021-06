Hellseher nennt Koordinaten - Maddies Leiche soll 10 Kilometer von Hotelanlage entfernt begraben liegen

Der Fall Maddie McCann

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals vierjährige Madeleine McCann während Familienferien in Portugal spurlos. Bis heute gibt es keine Leiche und keine Anklage. Im vergangenen Jahr geriet der Deutsche Christian B. in den Fokus der Ermittler. Seit November sitzt er wegen anderer ihm angelasteter Verbrechen in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel in Niedersachsen. Immer wieder gehen die Behörden neuen Hinweisen nach, die zum Lösen des rätselhaften Falls um Maddie beitragen könnten.