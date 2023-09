Maddy Cusack stirbt mit nur 27 Jahren völlig überraschend

Es ist eine Schocknachricht: Maddy Cusack, Fussballerin bei Sheffield United, ist im jungen Alter von 27 Jahren vergangenen Mittwoch plötzlich gestorben. Dies gab der Club am Donnerstagabend bekannt. Über die Todesursache der Engländerin ist bisher nichts bekannt. Sheffield schrieb dazu auf X (vormals Twitter): «Der Club und Maddys Familie würden sich über eine Zeit der Privatsphäre freuen und werden in dieser traurigen Zeit keine weiteren Kommentare abgeben.»

«Das ist eine herzzerreissende Nachricht für alle an der Bramall Lane», wurde derweil Sheffields CEO Stephen Bettis in einer Mitteilung zitiert. Maddy habe die einzigartige Möglichkeit, in mehreren Bereichen von Sheffield United mitzuwirken und war bei allen beliebt, mit denen sie in Kontakt kam.