Madis Mihkels: Radprofi wegen Rassismus suspendiert

Der 20-jährige Sprinter machte in dem kurzen Video «Schlitzaugen» nach. Eine Geste, mit der Menschen mit asiatischem Aussehen und/oder Abstammung auf beleidigende Art und Weise imitiert werden. Die Reaktionen im Netz folgen prompt. «Ich habe noch niemanden erlebt, der so dumm ist», schreibt ein User auf X. Ein anderer meint: «Einfach nur rassistisch, so was in China zu machen.» Mihkels und Thijssens Rennstall Intermarché reagierte umgehend und schloss die beiden Fahrer von der Guangxi-Rundfahrt aus.