Madonna aus Spital entlassen – doch von Besserung kaum eine Spur

1 / 7 Wegen einer bakteriellen Infektion musste die Popikone auf der Intensivstation behandelt werden. WireImage Sie war Medienberichten zufolge mindestens eine Nacht auf der Intensivstation. REUTERS Mittlerweile sei sie wieder daheim. Doch viel besser soll es ihr nicht gehen. Medienberichten zufolge soll sie weiterhin erbrechen und zu schwach sein, um das Bett zu verlassen. Getty Images

Darum gehts Madonna wurde bewusstlos aufgefunden, weil sie sich mit einem Bakterium angesteckt hatte. Zwischenzeitlich war sie gar auf der Intensivstation.

Mittlerweile soll die 64-Jährige wieder daheim sein. Doch viel besser soll es ihr nicht gehen.

Medienberichten zufolge soll sie weiterhin erbrechen und zu schwach sein, um das Bett zu verlassen.

Am 28. Juni wurde bekannt, dass Madonna am vergangenen Wochenende aufgrund einer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste. Ein Insider verrät nun gegenüber «People», dass es ihr besser geht und sie sich mittlerweile zu Hause erholt. Wie CNN weiter berichtet, sei sie mit einer privaten Ambulanz zu ihrer Wohnung in New York City gebracht worden.

Trotz ihrer Entlassung aus dem Spital soll die 64-Jährigen gesundheitlich immer noch sehr angeschlagen sein! Mehrere Quellen berichten gegenüber TMZ, dass sie unkontrolliert erbreche. Die Infektion mache ihrem Körper immer noch zu schaffen. Auch sei die Musikerin seit der plötzlichen Bewusstlosigkeit zu schwach, um ihr Bett zu verlassen.

Familie bangte um Madonna

«In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Sache entwickeln würde und die ganze Familie war auf das Schlimmste vorbereitet», erklärte ein nicht namentlich genanntes Familienmitglied gegenüber «Daily Mail» und verdeutlichte den Ernst der Lage: «Jeder hat geglaubt, dass wir sie verlieren könnten.» Aus diesem Grund sei die Familie auch erst einige Tage später mit dem Gesundheitsupdate an die Öffentlichkeit gegangen. Der «schockierende Zusammenbruch» und die «traumatischen Tage» seien ein Weckruf für Madonna gewesen, die glaubte, «unbesiegbar» zu sein. Dem Bericht zufolge habe sie sich nebst dem Infekt auch mit den Vorbereitungen zu ihrer mittlerweile abgesagten Tour übernommen.

Diese These stützen nun auch Quellen von TMZ. Bereits seit längerem soll es ihr nicht gut gegangen sein. So habe sie schon seit mehreren Wochen mit «leichtem Fieber» zu kämpfen gehabt. Allerdings habe die «Girl Gone Wild»-Interpretin die Symptome ignoriert und keinen Arzt aufgesucht.

Die Sängerin wehrte sich gegen Tour-Absage

Ihr Manager Guy Oseary (50) hatte am Mittwoch auf Instagram mitgeteilt, dass der Start von Madonnas «The Celebration Tour» aufgrund ihres Gesundheitszustandes verschoben werden müsse. Die Fans sollen über weitere Details, darunter das neue Startdatum für die Tour, informiert werden, sobald man mehr wisse. Medienberichten zufolge soll sich die Sängerin gegen diesen Entscheid «mit allen Mitteln gewehrt» haben. Doch Freunde hätten ihr geraten, einen Gang zurückzuschalten. Die Tournee sollte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen.