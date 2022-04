«Kein böses Blut»: Madonna hat sich von ihrem 35 Jahre jüngeren Freund getrennt

Das Paar war knapp drei Jahre lang in einer Beziehung.

Jüngst machte Madonna noch Schlagzeilen, weil sie ihren Privatkoch – durch ihr ständiges «Sexgestöhne» aus ihrem Schlafzimmer – zur Kündigung brachte. Von nun an könnte es im Liebesleben der 63-Jährigen ruhiger zu- und hergehen. Die Queen of Pop und der Tänzer Ahlamalik Williams (28) sollen laut gemeinsamen Freunden nach drei gemeinsamen Jahren inzwischen wieder getrennte Wege gehen. Wie «The Sun» berichtet, sollen die beiden bereits seit Anfang Jahr kein Paar mehr sein.