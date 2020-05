Bizarres Insta-Video

Madonna wurde positiv auf Covid-19-Antikörper getestet

In einem neuen Instagram-Clip verwirrt Pop-Ikone Madonna ihre Fans. So verbrennt sie sich darin unter anderem die Finger und erzählt, dass sie «Covid-19-Luft» einatmen möchte.

Madonna (61) ist seit über einem Monat in Selbst-Isolation und postet auf Instagram in unregelmässigen Abständen aus ihrem «Quarantine Diary». Im neuesten Video verrät sie nun, dass sie vermutlich eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat, ohne es zu merken.

« Gestern hat ein Test nachgewiesen, dass ich Antikörper b esitze . Deswegen mache ich morgen eine lange Spritztour mit dem Auto, rolle das Fenster runter und atme die Covid-19-Luft ein», so die Queen of Pop. Dass es bislang keine n Beweis dafür gibt, dass ein positiver Antikörper t est Menschen vor einer zweiten Infektion schützt, scheint sie nicht zu wissen.

«Dafür hasse ich mich»

Madonna sitzt während des Clips zudem an einer Schreibmaschine und liest laut vor, was sie tippt – und das ist teilweise ganz schön bizarr. Bevor sie überhaupt auf das Coronavirus zu sprechen kommt, sagt sie etwa Dinge wie: «Ich glaube, e s ist von Bedeutung, dass das Papier, auf d em ich schreibe, Feuer gefangen hat». Dann hält sie ein ange branntes Papier in die Kamera.