Anthony Ciccone : Madonnas obdachloser Bruder ist im Alter von 66 Jahren gestorben

Mit diesem Bild aus jungen Jahren erinnert die Familie Ciccone an den verstorbenen Anthony.

Anthony Ciccone, Madonnas älterer Bruder, ist in der Nacht zum Freitag im Alter von 66 Jahren gestorben. Ciccone lebte viele Jahre lang obdachlos, zeitweise sogar unter einer Brücke. Er kämpfte mit Alkoholproblemen. Wie US-Medien berichten, sei die Ursache für seinen Tod noch nicht bekannt.

Die Familiengeschichte der Geschwister Ciccone ist tragisch: Die sieben Kinder verloren ihre Mutter im Jahr 1963, nachdem sie an Brustkrebs starb. Madonna zog 1978 von Detroit im US-Staat Michigan nach New York, um eine Karriere als Sängerin und Tänzerin zu verfolgen. Anthony Ciccone und der restliche Teil der Familie blieb in Michigan.