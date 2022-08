Stolze Mama: Madonnas Sohn zieht ihre Kleider an und «sieht viel besser aus»

David (16), der Sohn von Madonna, ist bekannt für seine genderfluiden Outfits. Nun zeigt sich die Sängerin in einem Interview stolz.

Madonna ist längs nicht mehr die einzige Fashion-Ikone in ihrer Familie. Wie sie im Interview mit Moderator Jimmy Fallon (47), in dessen «Tonight Show» offenbarte, sei auch ihr Sohn David stets modisch unterwegs. «Er kann jedes Outfit anziehen und sieht darin toll aus. Das ist wirklich verrückt», erklärt die 63-Jährige dem Gastgeber.

Die Sängerin führt schliesslich weiter aus: «Er trägt meine Klamotten und sieht darin besser aus als ich. Er kann sogar ein Kleid tragen und maskulin aussehen.» Dass die «Like A Virgin»-Interpretin nicht scherzt, beweist ein gemeinsamer Auftritt der beiden am WBA World Lightweight Championship im Barclays Center in Brooklyn. Dabei zeigte sich das Mutter-Sohn-Duo in Adidas-Gucci-Outfits, mit denen es alle Blicke auf sich zog. David begeistert die Modewelt schon länger mit seinen genderfluiden Stylings.