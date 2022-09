Hurrikan Ian: Mächtiger Sturm nähert sich Florida – «Es ist Zeit, in Deckung zu gehen»

Wer jetzt noch in einem hurrikangefährdeten Gebiet sei, könne das nicht mehr sicher verlassen. «Es ist Zeit, in Deckung zu gehen und sich auf den Sturm vorzubereiten», sagte DeSantis. Wer jetzt noch dort sei, wo «Ian» an Land gehen werde, sei bereits in gefährlichen Umständen. «Es wird schnell noch schlimmer werden. Also bitte, geht in Deckung.» (DPA)