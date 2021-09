Pfäffikon SZ - Mädchen (10) auf Fussgängerstreifen angefahren und verletzt

Der Unfall ereignete sich an der Schindellegistrasse in Pfäffikon SZ. Die 10-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht.

An der Schindellegistrasse in Pfäffikon SZ ist es am Montagmittag zu einer Kollision zwischen einem Kind und einem Auto gekommen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Gegen 11.45 Uhr wollte ein 10-jähriges Mädchen mit einem Kickboard an der Strasse einen Fussgängerstreifen überqueren. Gleichzeitig kam ein Auto angefahren und es kam zu einem Zusammenprall.