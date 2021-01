Ein Mädchen (10) ist am Samstag bei einem Spaziergang in der Gemeinde Mont-la-Ville VD rund drei Meter in eine Höhle gefallen, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung schreibt. Beim Sturz verfing sich das Mädchen in Wurzeln, die den Fall glücklicherweise bremsten. Zuvor entfernte sich das Mädchen von seiner Familie.