USA: Mädchen (10) ist nach Vergewaltigung schwanger und darf nicht abtreiben

Im US-Bundesstaat Ohio ist ein zehnjähriges Mädchen nach einer Vergewaltigung schwanger geworden. Ein Schwangerschaftsabbruch ist dem Opfer jedoch verweigert worden. Vergangene Woche hatte der Oberste Gerichtshof das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Der Arzt des Mädchens habe sich deshalb an Dr. Caitlin Bernard, eine Geburtshelferin und Gynäkologin aus dem Bundesstaat Indiana, gewandt und ihr mitgeteilt, dass seine Patientin seit sechs Wochen und drei Tagen schwanger sei, berichtet der «Indianapolis Star». Das Mädchen sei nun auf dem Weg nach Indiana, wo das Abtreibungsgesetz zurzeit noch liberaler ist. In Ohio ist ein Schwangerschaftsabbruch verboten, wenn die Herztätigkeit des Fötus beginnt – also etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche.

Indiana könnte das Gesetz ebenfalls verschärfen

Ärztinnen und Ärzte berichten von einem starken Anstieg der Zahl der Patientinnen aus anderen Bundesstaaten, die verzweifelt einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, da Abtreibungen in ihren Bundesstaaten verboten sind. «Es ist schwer vorstellbar, dass wir in wenigen Wochen nicht mehr in der Lage sein werden, diese Behandlung anzubieten», sagte Dr. Bernard.

Google erhöht den Datenschutz

Der Internet-Konzern Google will im Streit um die Rechtmässigkeit von Abtreibungen in den USA den Datenschutz erhöhen. Wenn Nutzerinnen in den USA Abtreibungskliniken betreten, würden diese Information automatisch gelöscht, teilte Google in einem Blog-Post am Freitag mit. Ausserdem werde man Besuche in Beratungsstätten, Fruchtbarkeits- und Suchtkliniken sowie bei Spezialisten für Gewichtsverlust und kosmetische Chirurgie aus dem Google-Standortverlauf entfernen.



Durch die Abschaffung des grundsätzlichen Rechts auf Abtreibung in den USA könnte in zahlreichen Bundesstaaten ein Schwangerschaftsabbruch strafbar werden. Beobachterinnen und Beobachter fürchten, dass dann Informationen wie besuchte Orte, SMS und Google-Suchen bei Strafverfahren als belastende Beweise genutzt werden könnten.