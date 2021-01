Italien : Mädchen (10) stirbt an Tiktok-Challenge

Im italienischen Palermo starb ein zehnjähriges Mädchen, weil es an der gefährlichen Blackout Challenge auf Tiktok mitgemacht hat. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Das Mädchen nahm an der sogenannten «Blackout Challenge» teil. Dabei habe sie sich einen Gürtel um den Hals gelegt.

Bei einer sogenannten Challenge auf der Videoplattform Tiktok ist in Italien ein junges Mädchen gestorben. Die zehnjährige Antonella aus dem sizilianischen Palermo hatte an der «Blackout Challenge» teilgenommen, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Im Badezimmer habe sie sich dafür einen Gürtel mit dem Ziel um den Hals gelegt, solange die Luft anzuhalten wie möglich. Das Mädchen habe das Ganze mit ihrem Handy gefilmt.