Dornbirn (Ö)Mädchen (10) stirbt nach Reitunfall

Das Mädchen wurde ins Krankenhaus geflogen, wo sie am Sonntag verstarb.

Tragischer Unfall im Vorarlberg: Gegen 19.30 Uhr rutschte eine 10-Jährige während eines Reittrainings auf einem Voltigierbock versehentlich von dem Gerät, wodurch ein in der Nähe stehendes, an der Leine geführtes Pferd erschrak und ausschlug. Dabei traf das Tier die das Mädchen mit einem der beschlagenen Hinterläufe am Hinterkopf.