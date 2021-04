In Eschenz im Kanton Thurgau ereignete sich ein Reitunfall, bei dem ein zehnjähriges Mädchen sich so schwer verletzte, dass es mit dem Heli ins Spital geflogen werden musste (Symbolbild).

Bei einem Reitunfall wurde am Mittwochnachmittag in Eschenz TG ein zehnjähriges Mädchen verletzt. Es musste durch die Rega ins Spital geflogen werden. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Der Unfall ereignete sich bei einer Reitstunde in einer Reithalle in Eschenz.