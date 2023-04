Wunsiedel: Jugendliche nicht in Haft – Soko im Einsatz

Nach dem gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im bayerischen Wunsiedel wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Angesichts von Medienberichten über ein mögliches Sexualdelikt sprachen die Staatsanwaltschaft Hof und das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag von «Mutmassungen», die «derzeit nicht» bestätigt werden könnten.

Die Sonderkommission war demnach am Donnerstag weiterhin mit der Spurensicherung auf dem Gelände der Jugendhilfeeinrichtung befasst. Zudem würden erste Spuren in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin und dem Bayerischen Landeskriminalamt ausgewertet. Den Ermittlern zufolge laufen «umfassende Befragungen und Überprüfungen auch im sozialen Umfeld des Opfers». Alle Personen, die sich vor und während des Auffindens der Toten in dem Gebäude aufgehalten hätten, würden überprüft. Wie Staatsanwalt Matthias Goers gegenüber Spiegel.de angab, habe es «eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen deutlich im zweistelligen Bereich» gegeben.

Um 8.45 Uhr tot im Bett aufgefunden

Eine Angestellte der Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel hatte die Zehnjährige am Dienstagmorgen um 8.45 Uhr leblos in einem Zimmer gefunden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab Anzeichen für eine Fremdeinwirkung. In Medienberichten war am Mittwoch zunächst von drei tatverdächtigen minderjährigen Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren die Rede. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht.