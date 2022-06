Baar ZG: Mädchen (10) von Auto angefahren und schwer verletzt

An der Oberneuhofstrasse in Baar ist am Montag eine Zehnjährige von einem Auto angefahren worden. Sie wurde verletzt ins Spital gebracht.

Kurz vor 16.45 Uhr am Montag ist es in Baar zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Zuger Polizei am Dienstag mitteilte. Ein zehnjähriges Mädchen wollte die Oberneuhofstrasse in Baar überqueren und wurde dabei frontal von einem Auto erfasst. Die Zehnjährige wurde schwer verletzt. Der Zuger Rettungsdienst brachte das Mädchen nach der Erstversorgung ins Spital.