Mädchen (10) wurde jahrelang gemobbt: die Schule schaute weg

Im Alter von neun Jahren besuchte das Mädchen die vierte Primarklasse und hatte bereits zweimal das Schulhaus gewechselt, in drei Klassen eine Heimat gesucht und auf etwas Ruhe gehofft. Vergebens. Seit ihrem zweiten Schuljahr wurde sie gemobbt – die Schulen schauten stets weg.

«König, Diener, Sklave»

Doch auch in der neuen Schule änderte sich für die Primarschülerin nichts. Nach dem Übertritt in die vierte Klasse nahm das Mobbing gar zu. Die Eltern wandten sich erneut an die Schule, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Diese meinte jedoch, das Problem läge bei ihrer Tochter. Sie würde «viel Raum einnehmen, sich anpassen und zurückhalten müssen». Professionelle Hilfe wurde empfohlen.