Franken, Deutschland : Mädchen (11) auf Parkplatz LKW-Fahrern für Sex angeboten

Drei Personen befinden sich im Nordwesten Bayerns in U-Haft, doch nach einem Lastwagenchauffeur wird noch gesucht. Er soll auf einem Parkplatz der A70 ein Mädchen sexuell missbraucht haben.

Es war ein LKW-Fahrer, der die unterfränkische Polizei alarmierte: Soeben sei ihm auf einem Parkplatz an der A70 ein Mädchen zum Sex angeboten worden. Die Verkehrspolizei von Schweinfurt-Werneck leitete eine Grossfahndung ein. Mit Erfolg, wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt schreibt : Die Beamten stiessen an jenem Juli 2020 auf das elfjährige Mädchen, das mit dem Lebensgefährten seiner Mutter unterwegs war. Als sich «bei einer Befragung des Kindes Hinweise auf sexuelle Missbrauchsfälle» ergaben, schaltete sich die Kriminalpolizei Schweinfurt ein. Das Kind wurde in Obhut einer therapeutischen Einrichtung gegeben.

Unbekannter LKW-Fahrer

Mittlerweile befinden sich drei Angeklagte in Haft: der Stiefvater, der sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mindestens 30 Fällen sowie Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch verantworten muss. Die Mutter, die den Missbrauch billigte und die wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch angeklagt ist, sowie der 50-Jährige, der seit September wegen des Verdachts der Verbreitung pornografischer Schriften und sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen in Untersuchungshaft sitzt.