Moskau : Mädchen (11) erstickt beim Spielen mit ihren Hunden

Es ging mit seinen Hunden spazieren, nun ist ein 11-jähriges Mädchen tot. Die Tiere spielten wohl derart mit dem Schal, dass sie es erdrosselten.

Ein elfjähriges Mädchen ist in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau beim Spielen mit seinen Hunden erstickt. Die Tiere hätten beim Spaziergang an dem langen Schal gezogen und herumgetobt, teilten die Behörden der Agentur Interfax am Montag mit. Die Elfjährige habe daraufhin keine Luft mehr bekommen und sei gestorben. Passanten fanden den leblosen Körper in der Stadt Istra nordwestlich von Moskau und neben ihm den zerrissenen Schal. Die Tiere wurden eingeschläfert. Die Behörden sagten zunächst nicht, mit wie vielen Hunden die Schülerin am Sonntag spazieren gegangen war.