Bauma ZH

Mädchen (11) fährt mit Auto rückwärts los, Mutter (45) verletzt

Ein elfjähriges Mädchen hat auf einem Parkplatz in Bauma ZH am Samstagabend ein Auto in Bewegung gesetzt und seine zuvor ausgestiegene Mutter angefahren. Diese wurde laut Polizei mittelschwer bis schwer verletzt.