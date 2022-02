Bern  – Mädchen (11) nach intensiver Suche aufgefunden 

Am Donnerstagnachmittag besuchte das Mädchen mit einer betreuten Gruppe das Naturhistorische Museum in Bern . Die geistig beeinträchtigte Elfjährige rannte am Nachmittag von seiner Gruppe davon und wurde seither vermisst. Die Kantonspolizei Bern leitete sofort umfangreiche Suchmassnahmen ein. Dabei wurden auch Suchhunde aufgeboten. Trotzdem fehlte von Sarah lange jede Spur.

Am Freitagmorgen meldete nun die Polizei, dass das elfjährige Mädchen durch einen Passanten aufgefunden werden konnte. Sie wurde in der Nacht auf Freitag in Bern angetroffen und in der Folge identifiziert. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs. Um den Gesundheitszustand des Mädchens abzuklären, wurde sie zur Kontrolle ins Spital gebracht. Aus Rücksicht auf Betroffene und insbesondere mit Blick darauf, dass eine minderjährige Person involviert ist, werden keine Angaben zu den Hintergründen gemacht. Die Kantonspolizei Bern dankt der Bevölkerung sowie allen beteiligten Stellen für die Unterstützung bei der Suche.