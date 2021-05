Bispingen (D) : Mädchen (11) wird nach Tötungsdelikt vermisst

In Bispingen in Niedersachsen wurden am Sonntagnachmittag in einem Haus zwei Leichen gefunden. Die elfjährige Lilli Marie L., ist seither verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

1 / 1 Die Polizei sucht nach der elfjährigen Tochter der Getöteten. Polizei

Darum gehts Eine 35-jährige Frau und ihr Sohn (4) wurden am Sonntagnachmittag tot in ihrem Haus in Bispingen (DE) gefunden.

Der Hauptverdächtige, der Lebenspartner der Getöteten, sitzt in Untersuchungshaft.

Nach der elfjährigen Tochter, Lilli Marie L, wird gesucht.

Nach einem Gewaltverbrechen mit zwei Toten in Niedersachsen suchen Ermittler nach einer Elfjährigen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag erklärten, handelt es sich bei der Vermissten um die Tochter einer 35-Jährigen, die am Sonntag tot in einem Haus in dem Ort Bispingen gefunden worden war. Auch der vierjährige Sohn der Frau und Bruder des vermissten Mädchens wurde leblos in dem Gebäude entdeckt.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach Angaben der Ermittler wiesen Mutter und Sohn «Spuren von Gewaltanwendung» auf. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der getöteten Frau. Der 34-Jährige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er mache bislang keine Angaben zur Sache, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Soltau und Lüneburg mit. Weitere Einzelheiten zu dem Fall nannten sie zunächst nicht.

Die Behörden bitten um Mithilfe

Demnach fehlte allerdings noch jede Spur von der elfjährigen Tochter, Lilli Marie L., der Getöteten. Suchmassnahmen seien bislang vergebens geblieben, hiess es. Die Behörden veröffentlichten ein Foto und baten Zeugen um Hinweise auf das Mädchen in der Zeit seit Sonntagmorgen unter +49 05191 9380 500. Ausserdem baten sie um Hinweise auf das Auto des Verdächtigen. Der Wagen selbst wurde jedoch bereits gefunden.

