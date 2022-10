Griechenland : Mädchen (12) vergewaltigt und im Netz «angeboten» – 213 Männer verdächtigt

Ein erschütternder Misshandlungsfall ist vergangene Woche in Athen aufgedeckt worden und zieht seither immer grössere Kreise, wie Heute.at schreibt. Der 53-jährige Ilias M. soll eine zwölf Jahre alte Schülerin mehrfach vergewaltigt und das Kind auch noch im Internet angeboten haben. Der mutmassliche Haupttäter betreibt ein Geschäft in der griechischen Hauptstadt, in dem das Mädchen ausgeholfen haben soll. Zwischen April und August soll das Kind misshandelt worden sein. Das berichtete die «Bild»-Zeitung am Montag.