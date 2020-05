Polizeimeldungen Ostschweiz

Mädchen (13) wurde von Auto erfasst

Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Montagnachmittag von einem Auto angefahren. Mit leichten Verletzungen wurde die 13-Jährige ins Spital gebracht.

Murg SG, 23.05.2020: Am Samstag um 16.30 Uhr war eine 65-jährige Frau mit ihrem Auto auf der A3 von Zürich nach Sargans unterwegs. Bei der Baustelle Höhe Murg befuhr sie aus noch unbekannten Gründen den Baustellenbereich. In der Folge prallte ihr Auto beidseitig in die Leitplanken und blieb stecken. Für die Bergung des Autos musste die Autobahn für 45 Minuten gesperrt werden.

Am Montag, kurz nach 15 Uhr, ist auf der Auerstrasse in Heerbrugg ein 13-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst worden. Eine 33-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von der Au in Richtung Heerbrugg, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Gleichzeitig fuhr die 13-Jährige mit ihrem Trottinett auf dem Trottoir.